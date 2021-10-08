За фактами порушення прав людини в окупованому Криму розпочато приблизно 400 кримінальних проваджень, - Венедіктова

В Україні завели приблизно 400 проваджень про порушення прав людини в Криму, майже сто з яких - за фактами порушення законів і звичаїв війни. Про це сказала Генпрокурор Ірина Венедіктова,

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба ОГП.

Так, Венедіктова обговорила з Генеральним Директором з прав людини та верховенства права Ради Європи Крістосом Джакумопулосом, Директором Директорату з прав людини Ради Європи Крістофом Пойрелом та Директором Директорату з політичних питань та зовнішніх відносин Ради Європи Александром Гесселем актуальні питання протидії порушенню прав людини в анексованому Криму. Вона зазначила, що розслідування цієї категорії справ є одним з пріоритетних напрямків.

"На цей час є приблизно 400 проваджень цієї категорії. Серед них майже 100 – за фактами порушення законів та звичаїв війни. В цих справах повідомлено про підозру 77 особам. Крім того, розслідується систематичне переслідування проукраїнськи налаштованих активістів та порушення прав кримськотатарського населення окупаційною владою Криму", – зазначила Венедіктова.

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Ірина Венедіктова стверджує, що в Офісі Генерального прокурора почала роботу Міжнародна рада експертів з питань злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, до якої залучаються іноземні та міжнародні фахівці, національні експерти з міжнародного гуманітарного та кримінального права, а також представники неурядових правозахисних організацій. Метою дорадчого органу є вивчення досвіду розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності та розробки національних стандартів у цій галузі.

"Ми скеровуємо справи у національні суди, і усвідомлюємо, наскільки важливо співпрацювати на цьому напрямі у міжнародних інстанціях. Ми активно взаємодіємо з Міжнародним кримінальним судом. Наразі до МКС скеровано 12 інформаційних повідомлень щодо порушень у Криму", – зауважила Венедіктова.

Своєю чергою Генеральний Директор з прав людини та верховенства права Ради Європи Крістос Джакумопулос зазначив, що відслідковування ситуації з порушенням прав людини у Криму є надзвичайно важливим, тому він розраховує на подальшу плідну співпрацю у цьому питанні.