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Хасида побили в Умані

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Хасида побили в Умані
Увечері 7 жовтня в місті Умань побили хасида.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний канал Об'єднаної єврейської громади України в Telegram.

На вулиці Східній, що біля могили Рабі Нахмана, чоловік увірвався до будинку сусідів - хасидської сім'ї. У будинку перебував глава сім'ї, дружина і діти. Нападник накинувся на чоловіка і почав завдавати ударів. При цьому, за попередньою інформацією, роблячи антисемітські висловлювання.

Нині на місці перебуває поліція, у потерпілого приймають заяву.

Нападник в стані алкогольного сп'яніння, його відвезли до лікарні.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • TAN UNESCO
    Якась дивна новина . З натяком . Можливо то сусіди щось не поділили , чи бізнес партнери . Але увагу чомусь зконцентрували на тому що постраждалий був - хасид . А якби - вірменин , українець чи грузин . Мабуть було б так : « Грузина побили !!!!»😱» Українця відлупили!!!»Ой ! « вірмена побили !
  • PREDATOR PREDATOR
    А хіба ця новина настільки важлива?
  • Иннокентий beer
    Ничего не понял - хасида избили, а люди пострадали?
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