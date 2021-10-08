У графіку на 2022 рік "Укрзалізниця" вводить 19 нових поїздів, а 49 поїздів прискорено

"Укрзалізниця" у графіку на 2022 рік передбачила 19 нових поїздів, ще 49 поїздів прискорено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, графік почне діяти з 12 грудня 2021 року.

"Зокрема, серед нових маршрутів: поїзд №6/5 Маріуполь — Ворохта (Рахів). Він стане найдовшим в країні та долатиме на своєму маршруті в одну сторону 1756 кілометрів. Таким чином мешканці Маріуполя, Запоріжжя та Дніпра отримають пряме залізничне сполучення з Івано-Франківськом, Яремче, Ворохтою, Ясінями та Раховом. Більше того, зазначений поїзд їхатиме до Львова 21 годину замість 28 годин, як було у попередньому розкладі. У міжнародному сполученні, крім вже звичних маршрутів, з’явиться два нові поїзда: 19/20 та №27/28 Львів — Перемишль", - йдеться в повідомленні.

Загалом у новому графіку руху оптимізовано 58% поїздів, які курсували до цього, зазначили в УЗ.

З деталями щодо нових і прискорених поїздів можна ознайомитися за посиланням.

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