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Трохи підвищений ризик розвитку міокардиту: Фінляндія призупинила вакцинацію чоловіків віком до 30 років препаратом Moderna

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Трохи підвищений ризик розвитку міокардиту: Фінляндія призупинила вакцинацію чоловіків віком до 30 років препаратом Moderna
Департамент охорони здоров'я та соціального розвитку Фінляндії THL оновив інструкції з приводу вакцинації проти коронавірусу препаратом компанії Moderna і не рекомендує прищеплювати ним чоловіків молодше 30 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Рекомендацію оновили в зв'язку з тим, що вакцинація препаратом Moderna трохи збільшує ризик розвитку міокардиту серед осіб чоловічої статі віком до 30 років", - повідомив у четвер портал телерадіомовлення Yle.

У осіб чоловічої статі віком молодше 30 років, які отримали вакцину Moderna, трохи підвищений ризик розвитку міокардиту, тобто запалення серцевого м'яза. Їх поки слід вакцинувати препаратом Pfizer-BionTech, зазначає THL.

"Ризик зростає, особливо, після другого щеплення, тому молодим людям, які мають першу дозу вакцини Moderna, рекомендуємо робити щеплення вдруге препаратом Pfizer-BionTech", - йдеться в повідомленні THL.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Вал Кочин
    Випробування на людях продовжуються....
  • Valery Greff
    Конечно заботятся - они ж не прекратили вакцинировать граждан от КОВИДа. А то, что они внимательно отностятся к тому, чем вакцинирвют, вызывает уважение.
  • Aleksii Rodin
    О, троль антиваксер, ты тут?
    Возможно я тебя удивлю, но природа постоянно на тебе испытывает новые вирусы и бактерии... Ты наверное и гмо боишься... Ну так и это природа тебе год за годом скармливает...
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