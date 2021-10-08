Для вакцинації проти COVID-19 40% населення світу потрібно зібрати 8 млрд доларів, - генсек ООН Гутерріш

Генсек ООН Антоніу Гутерріш оголосив, що для допомоги у вакцинації проти COVID-19 40% населення світу потрібно зібрати $8 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в четвер газета The Guardian.

"Не домогтися рівного розподілу вакцин - це не просто проблема з мораллю, це дурість", - сказав він на спільній пресконференції з главою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедросом Адханомом Гебреєсусом.

Гутерріш закликав країни G20 сприяти вирішенню цієї проблеми на саміті в Римі, який відбудеться в жовтні.

ЗМІ нагадують, що за розробленим ВООЗ планом глобальної вакцинації прищепити 70% населення планети планується до середини 2022 року.

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Згідно з наявною інформацією, у світі розподілені вже понад 6,3 млрд доз вакцин. Однак понад половині людства ще тільки належить отримати хоча б першу дозу препаратів.