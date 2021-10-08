Смерть нардепа Полякова: поліція встановлює обставини, відкрито кримінальне провадження з позначкою "природна смерть"

Сьогодні, 8 жовтня, до поліції Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим народного депутата України Антона Полякова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Як повідомили в поліції, оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу та інші профільні служби.

"Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть. Наразі на місці події поліцейські проводять усі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата. Тіло загиблого буде направлене на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "Природна смерть". Тривають слідчі дії.

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