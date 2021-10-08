10 осіб померло від отруєння сурогатним алкоголем у Росії

В Оренбурзькій області дев'ять людей померли після вживання сурогатного алкоголю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це повідомив Слідчий комітет в Оренбурзькій області.

Загиблі жили в селищі Красночабанське Домбровського району. З симптомами отруєння етанолом вони 6 і 7 жовтня були доставлені в місцеву лікарню, де померли. Вік загиблих - від 36 до 73 років.

Уряд Оренбурзької області повідомив про десятьох загиблих від отруєння. Ще один, що вживав сурогатний алкоголь, перебуває в реанімації.

"За попередньою інформацією, навіть невеликий обсяг випитого алкоголю призводить до летального результату. Він продавався в різній тарі і в різних місцях", - сказано в повідомленні.

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Порушено кримінальну справу про виробництво і збут товарів, що не відповідають вимогам безпеки, що призвело з необережності досмерті більше двох осіб.

Слідчими слідчого управління СК Росії по Оренбурзькій області у взаємодії з працівниками оперативних служб проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєних злочинів, обшуки в місцях передбачуваного збуту спиртовмісної рідини, вилучено її зразки, призначено необхідні експертизи.

Нагадаємо, в грудні 2016 року в Іркутську 78 осіб померли, випивши концентрат для ванн "Бояришнік". У серпні 2020 року семеро обвинувачених у справі про отруєння "Бояришніком" були засуджені до позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

Після отруєння "Бояришніком" активно обговорювалися обмеження на продаж і виробництво спиртовмісних рідин; рік по тому була законодавчо посилена відповідальність за порушення при виробництві та продажу спиртовмісної продукції.

У листопаді 2020 року в Якутії сім осіб померли, випивши антисептик для рук на основі метилового спирту. Влада республіки тоді заборонила продаж спиртовмісної рідини, що стала причиною смерті людей.