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COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт

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COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт
В Україні зафіксовано 16 362 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 8 жовтня. Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався наприкінці квітня 2021 року - 22 квітня виявили 16 235 нових випадків, 16 квітня - 17 479.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 7 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 16 362 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 553, медпрацівників – 431).

Також за минулу добу:

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 01 госпіталізовано – 3526 осіб;

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 01 летальних випадків – 241;

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 01 одужало – 4720 осіб.

За добу протестовано:

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 01 методом ПЛР – 53 211 осіб,

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 01 методом ІФА – 10 100 осіб,

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 01 експрес-тестами – 43 558 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 01 захворіло – 2 514 005 осіб;

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 01 одужало – 2 282 482 особи;

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 01 летальних випадків – 58 081;

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 01 проведено ПЛР-тестувань – 13 164 600.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях", - розповіли в МОЗ.

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 11
COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 12
COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт 13

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Valery Greff
    Почти 96% случаев COVID-19 выявлены у невакцинированных Источник:
  • Сергей Сергей 4e8c4cf1
    Представь себе-я переболел на новый год.Полежал в больничке.Увидел всё своими глазами...И в сентябре Пфайфером ширнулся.А вы антиваксы идите лесом..P.S.Дай бог не попадете в список умерших.
  • Eugen Mk
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