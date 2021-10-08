COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 16 тисяч осіб, помер 241 пацієнт
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 7 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 16 362 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 553, медпрацівників – 431).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3526 осіб;
летальних випадків – 241;
одужало – 4720 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 53 211 осіб,
методом ІФА – 10 100 осіб,
експрес-тестами – 43 558 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 514 005 осіб;
одужало – 2 282 482 особи;
летальних випадків – 58 081;
проведено ПЛР-тестувань – 13 164 600.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях", - розповіли в МОЗ.