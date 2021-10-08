На відміну від Росії та Китаю, США постачають вакцини проти COVID-19 в інші країни, не просячи нічого натомість, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що США, на відміну від таких країн, як Росія і Китай, постачають вакцини проти COVID-19, не вимагаючи нічого натомість.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми зобов'язані в наших власних інтересах допомагати іншим країнам. І, до речі, я подорожую світом. Я зустрічався з усіма провідними світовими лідерами і збираюся продовжувати зустрічатися з ними. (...) Інші країни роблять вигляд, що вони дійсно роблять дуже багато. Ми надали більше вакцин у всьому світі, ніж усі інші країни світу разом узяті", - заявив Байден під час виступу, присвяченого необхідності вакцинуватися проти COVID-19.

"На відміну від Китаю, Росії та інших країн, ми ні про що не просимо. Нічого натомість. Нічого. (...) І це глибоко впливає на те, як на нас дивляться", - зазначив він.

За його словами, США придбали достатньо доз вакцини для того, щоб кожен американець зміг зробити щеплення.

Крім того, наголосив американський лідер, США вже надали 180 млн доз вакцини в інші частини світу.

"І ми зрештою маємо намір зробити понад 1 млрд 200 млн доз до кінця першого кварталу наступного року", - додав Байден.

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