Венедіктова про смерть Полякова: Розтин відбудеться в найближчі години, автомобіль таксі вилучили, водія допитують

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала смерть народного депутата Антона Полякова в Києві.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі помер народний депутат Антон Поляков. Його в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому", - написала вона.

Як зазначила Венедіктова, за словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього його почало нудити в машині.

Причини смерті будуть встановлюватися під час розтину, який відбудеться вже в найближчі години. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування доручено слідчим СУ ГУ Нацполіції в м. Києві. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитують слідчі.

"Мої співчуття близьким Антона Полякова і запевнення, що ми швидко і об’єктивно знайдемо істину", - додала генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР, - Бутусов

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть".