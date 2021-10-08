Гетманцев про причини відставки Разумкова: "Спікер перейшов "червону лінію", точку неповернення було пройдено на антиолігархічному законі"

Дмитро Разумков якоїсь миті розійшовся з партією "Слуга народу" в тих цінностях, з якими вона йшла до виборця в 2019 році.

Про це заявив нардеп "Слуги народу", глава фінансового комітету Ради Данило Гетманцев, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Ці тертя чим далі, тим більше посилювалися, але точка неповернення була пройдена на антиолігархічному законі, де ми доволі серйозно розійшлися, а спікер перейшов "червону лінію", оскільки ми з площини дискусії щодо предмета законопроєкту перейшли в площину пошук перешкод для їхнього (там цілий пакет документів) неприйняття. Ми з цим не могли змиритися і ухвалили рішення, яке ухвалили", - пояснив парламентарій.

За словами Гетманцева, юридичний бік цього рішення полягає в очевидних порушеннях регламенту, допущених Разумковим протягом вересня.

"Це і відмова ставити наші пропозиції на погоджувальну раду, і деякі інші моменти. Це було складне для партії рішення, але вона його ухвалила", - додав "слуга народу".

Крім того, Гетманцев заявив, що Разумков, найімовірніше, вважає, що для нього це старт самостійного політичного життя.

"У випадку із законом про олігархат Разумковим було перейдено певні червоні лінії і зміщено акценти в бік опозиції. Уже опозиція стала керувати - а це вже ситуація, що не супроводжується демократією. Тому Стефанчук повернеться в те русло, в якому ми працювали півтора року. Ми зацікавлені в діалозі і добре ставимося до конструктивної критики", - підсумував парламентарій.

Думки нардепів про відставку спікера Дмитра Разумкова читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

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