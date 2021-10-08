Після відставки Разумкова демократії в парламенті буде в рази менше, - нардеп "Голосу" Рахманін

Роль самого парламенту як самостійного центру ухвалення рішень і ключової структури в системі державного управління буде суттєво знижена після відставки Дмитра Разумкова.

Про це Цензор.НЕТ заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, йдеться в матеріалі "Відставка Разумкова: думки депутатів з різних таборів".

За словами парламентарія, він голосував саме "проти" відставки спікера, бо процес відставки відбувався з грубим порушенням Регламенту.

"Я вважав, що з відходом Разумкова (якому я не є ні адвокатом, ні суддею, ні прокурором) демократії в парламенті буде в рази менше (і тут я дуже хотів би помилятися), а роль самого парламенту як самостійного центру ухвалення рішень і ключової структури в системі державного управління буде суттєво знижена. Саме тому я голосував "проти", а не утримався від голосування", пояснив Рахманін.

Нардеп підкреслив, що жоден спікер не був ідеальним з точки зору дотримання Регламенту.

"Але якщо говорити про Разумкова, то, з моєї точки зору (і це при тому, що в мене з ним були свої суперечки і тертя), він не дозволяв собі порушень, які б суттєво відбивалися на репутації парламенту Зараз можна скільки завгодно говорити про те, чи вибудовував він свою політичну лінію - але, як на мене, у нього було відчуття необхідності збереження парламенту як самостійного суб'єкта. І він цим керувався, шукав компроміси. Це було неймовірно складно - і насправді наявність фракції, у якій була абсолютна більшість, у його ситуації була не плюсом, а мінусом, за якого знайти компроміси було набагато складніше. Тому що одна фракція могла за бажання будь-який компроміс зруйнувати і будь-яку домовленість ігнорувати (що, до речі, періодично і виникало). Проте в цій ситуації, колись будучи першим списком "Слуги народу" і висуванцем найбільшої фракції (завдяки якій він і став спікером), він намагався враховувати інтереси всіх фракцій", - пояснив Рахманін.

Нардеп зазначив, що після призначення нового спікера Ради ймовірність того, що точка зору інших фракцій буде ігноруватися, є неймовірно високою.

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