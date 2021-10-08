Смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця, - прокуратура

Київська міська прокуратура оприлюднила відомості про розтин тіла нардепа Антона Полякова (група "За майбутнє").

"За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця", - повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що слідство поки очікує на результати інших судово-медичних досліджень.

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"При потерпілому виявлено та вилучено цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитують слідчі", - говориться в повідомленні.

У прокуратурі розповіли, що за словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.

Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті народного депутата України Антона Полякова. За попередніми даними, в ніч на 8 жовтня 2021 року, народного депутата виявили у непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який зупинили працівники патрульної поліції через порушення ПДР. Працівники поліції викликали швидку допомогу, проте проведені ними реанімаційні заходи результату не дали, чоловік помер. На цей час відомості про смерть народного депутата внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування доручено СУ ГУ НП в м. Києві.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".



