"Голос" не підтримуватиме призначення Стефанчука на посаду спікера Ради, - Рудик

Фракція "Голос" не підтримуватиме призначення Руслана Стефанчука на посаду спікера Верховної Ради.

Про це в інтерв'ю журналістам у ВР сказала лідерка партії "Голос" Кіра Рудик, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Робота в політиці навчила нас вірити справам, а не словам. Ми вже бачили, що відбувається в залі Верховної Ради, коли головував Стефанчук - правила і регламент порушуються, опозиції не дають слова, вона не має можливості підняти свої правки в залі. Ми бачимо, що дуже чітко виконується воля Офісу президента, а не дотримуються правила. Звичайно, що говорити, якщо президент у Трускавці заявляє, що проблема, яка заважає економічному розвитку, це регламент. Це ж абсолютний абсурд!", - підкреслила вона.

Рудик зазначила, що більша частина фракції "Голос" вчора не голосувала за відставку Дмитра Разумкова, хоча деякі депутати "з так званого об'єднання "Справедливість" дали свої голоси, що ще раз підтверджує їхнє співробітництво з Офісом президента".

Читайте також: Після відставки Разумкова демократії в парламенті буде в рази менше, - нардеп "Голосу" Рахманін