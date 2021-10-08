Разумков має намір увійти до складу парламентського комітету з питань свободи слова

Позафракційний народний депутат Дмитро Разумков, напередодні відкликаний з посади голови Верховної Ради, має намір увійти до складу парламентського комітету з питань свободи слова.

Про це він повідомив журналістам у кулуарах парламенту у відповідь на запитання, членом якого комітету він хотів би стати, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З питань свободи слова", - сказав він.

При цьому Разумков уточнив, що "поки не подавався в жоден комітет".

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Нагадаємо, Верховна Рада 7 жовтня відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.

Разумков із травня по листопад 2019 року очолював політичну партію "Слуга народу", першим номером у списку якої був на дострокових парламентських виборах у 2019 році. Посаду спікера українського парламенту він обіймав із 29 серпня 2019 року.