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Україна - на шостому місці у світі і третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

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Україна - на шостому місці у світі і третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 8 жовтня у світі зареєстрували 461 196 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7 908 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 237 581 239 випадків інфікування, з них 461 196 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 849 802 особи, з них 7 908 за минулу добу.

Україна - на шостому місці у світі і третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу і вилікувалися 214,6 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія і Росія.

Україна - на шостому місці у світі і третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна перебуває на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом із тим, слід зазначити, що Україна посідає 7-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 6-ту і 3-тю позицію відповідно.

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Україна - на шостому місці у світі і третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - на шостому місці у світі і третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04

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Топ коментарі

  • Андрей Дудка 31cd38e0
    Жил бы я в Канаде,Израиле,или Германии..., я бы верил официальной статистике,но этим мерзавцам опустившим Украину и превратившей ее в 95 квартал, еще и врут и не краснеют Я НЕ ВЕРЮ!!!
  • Rostyslav Komarnytsky
    А чого ви дивуєтесь? Тому, що чемпіони. 😊
  • Zemer
    Мастера спорта по борьбе с ковидом построили хорошие дороги, лучше чем в Нью-Йорке!!!
    Теперь катафалки могут на большой скорости возить покойников
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