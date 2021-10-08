Прокуратура просить заарештувати Труханова із заставою 120 млн гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить заарештувати мера Одеси Геннадія Труханова із заставою 120 млн гривень. Зараз Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід голові Одеської міської ради.

Про це РБК-Україна повідомила прессекретарка САП Ольга Постолюк, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, суд може заарештувати Труханова на 60 днів.

"Утримання під вартою з альтернативою внесення 120 млн гривень застави", - повідомила Постолюк, який запобіжний захід просить прокуратура.

Також читайте: Завтра ВАКС обиратиме запобіжний захід меру Одеси Труханову і його заступнику

Нагадаємо, раніше в НАБУ повідомили, що учасники злочинної організації в змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами - коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади міста Одеси для її подальшої передачі під забудову. Через такі дії протягом 2016-2019 рр. ОТГ втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір збитку за цими епізодами, за результатами експертизи, становить 689 млн грн.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Сьогодні, 8 жовтня ВАКС обирає запобіжний захід Труханову.