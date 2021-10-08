Колишня "слуга народу" Скороход знепритомніла в Раді, до будівлі парламенту прибула швидка, - ЗМІ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".
За даними видання, на місце прибула бригада швидкої допомоги.
Зазначимо, 15 листопада 2019 року Поляков і Скороход були одночасно виключені з фракції "Слуга народу". Керівництво фракції пояснило, що причиною виключення стало порушення нардепами домовленостей щодо спільної позиції з деяких питань.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.