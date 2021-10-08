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За добу від коронавірусу в Києві померли 16 осіб. Виявлено 721 новий випадок, серед захворілих 73 дитини, - Кличко. КАРТА

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За добу в Україні виявили 721 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 238 860), померли 16 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, захворіли 384 жінки віком від 18 до 91 року, 264 чоловіки віком від 18 до 95 років, 29 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 44 хлопчики від 9 місяців до 17 років.

Також зафіксовано 16 летальних випадків від вірусу (загалом 5503).

За добу госпіталізували 55 хворих на коронавірус і 207 пацієнтів із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

128 жителів Києва подолали коронавірус (всього 222 239).

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Також Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (117), Дніпровському (104) та Деснянському (103).

За добу від коронавірусу в Києві померли 16 осіб. Виявлено 721 новий випадок, серед захворілих 73 дитини, - Кличко 01

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    Хе-хе.
    Italy says 99% of COVID deaths since Feb were not fully vaccinated
    https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
  • Eugen Mk
    Кстате новасти из кацапстана
    http://newvz.ru/info/235085.html А кто не будет покупать - отключим газ!
    За низкую вакцинацию районы Курской области поплатятся дорожными субсидиями

    Такто, ковидобесы! Сплотитесь в одном рывке с коцапаме!
  • Valery Greff
    Хе-хе. Почти 96% случаев COVID-19 выявлены у невакцинированных Источник:
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