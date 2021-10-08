Рішення про заборону на експорт брухту - вкрай актуальне і необхідне для України, - експерт
Про це заявив керівник Аналітичного центру розвитку ринкової економіки СМD Ukraine Ігор Гужва.
"Станом на сьогодні експорт металобрухту зріс у 20 разів. Це пов'язано з дворазовим зростанням цін на металобрухт на міжнародних ринках", - розповів Гужва. За його словами, від масового вивезення металобрухту страждають не тільки вітчизняні металурги, які вже відчувають дефіцит сировини, але і бюджет, недоотримує мільярди. "За останні чотири місяці ми експортували майже 410 тис. тонн брухту. І при цьому бюджет отримав приблизно 720 млн грн від податку на експортне мито. Це начебто такі надходження в бюджет. Але якби ми цю сталь переробили тут у нас в Україні, то ми б отримали майже 4,5 млрд грн від металургійних підприємств", - пояснив Гужва.
Експерт підкреслив: необхідно негайно запроваджувати заборону на експорт брухту, інакше держава зазнає величезних втрат. "Рішення вкрай актуальне, вкрай затребуване. І якщо його не увалити, то до кінця року наш експорт може становити мільйон тонн сталі. Для держави це величезні втрати", - сказав Гужва.
Нагадаємо, раніше металурги звернулися з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського із закликом тимчасово обмежити експорт брухту і не допустити зупинки українських підприємств, які вже страждають від дефіциту сировини.
Пізніше Міністерство економіки опублікувало проєкт постанови про обмеження експорту, але ухвалення проєкту з невідомих причин відтермінували. Тим часом народний депутат Андрій Ніколаєнко зазначив: встановлені мита на експорт металобрухту не здатні запобігти масовому вивезенню сировини з України, і Мінекономіки необхідно терміново запровадити тимчасову заборону на експорт.