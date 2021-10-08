Рада призначила Стефанчука спікером парламенту. ВIДЕО

Руслана Стефанчука призначено спікером Верховної Ради.

Верховна Рада призначила Руслана Стефанчука спікером, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 261 народний депутат.

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Перед цим було рейтингове голосування.

Руслана Стефанчука підтримали 257 парламентаріїв, Олексія Гончаренка ("ЄС") - 44 депутати, Яну Зінкевич ("ЄС") - 146 присутніх.

Зал зустрів призначення Стефанчука спікером оплесками.

Віцеспікерка Олена Кондратюк попросила Стефанчука зайняти крісло спікера і "пам'ятати, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці".

Стефанчук подякував депутатам за підтримку.