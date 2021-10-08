"Слуга народу" Третьякова радіє "партійній чистці" в стилі більшовиків, - Сюмар

Нардепка "Європейської Солідарності" не сумнівається, що керівництво фракції "Слуга народу" не покарає нардепку Третьякову за слова про смерть колеги Антона Полякова.

Про це Сюмар повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Обличчя" соціальноі політики України - Галина Третьякова спочатку написала в партійний чат "На одного ворога менше" про смерть Антона Полякова. А потім виступила і заявила, що їй гарантована "свобода слова"…

Від владного вєлічія і безкарності Слуги показують небачений рівень морального падіння… 33 роки хлопцю, в якого лишилися дві маленькі доньки і радість Третьяковоі, яка тішиться "партійній чистці" в стилі більшовиків-розстрільників…

Я просто не маю слів. І не маю сумнівів, що Слуги ніяк її не покарають. І це безмежно огидно. Безмежно", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що нардеп "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше".

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

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