"Мінус один ворог. Все добре": скриншот повідомлення "слуги народу" Третьякової в партійному чаті СН. ФОТО
Про це нардеп повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
У повідомленні Третьякової йдеться: "Як на мене, то це мінус один ворог. Засім - все добре. Розслідування має бути".
"Володимире Зеленський, це твої люди 21 століття", - прокоментував публікацію Лерос.
Раніше повідомлялося, що нардеп "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше".
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.