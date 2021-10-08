"Мінус один ворог. Все добре": скриншот повідомлення "слуги народу" Третьякової в партійному чаті СН. ФОТО

Нардеп Гео Лерос опублікував скриншот повідомлення "слуги народу" Галини Третьякової, яка, коментуючи смерть нардепа Полякова, заявила, що це "мінус один ворог".

Про це нардеп повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні Третьякової йдеться: "Як на мене, то це мінус один ворог. Засім - все добре. Розслідування має бути".

"Володимире Зеленський, це твої люди 21 століття", - прокоментував публікацію Лерос.

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Раніше повідомлялося, що нардеп "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше".

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.