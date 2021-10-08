"Скринька Пандори Зеленського": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять офшори президента і кому вигідне звільнення Разумкова
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Про річницю жахливої трагедії Бабиного Яру, арешт Міхеіла Саакашвілі, звільнення Дмитра Разумкова та про мільйони на офшорних рахунках Зеленського і "Кварталу 95" – поговоримо в "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п'ятниці о 21:00.
Гості студії:
ДМИТРО РАЗУМКОВ, народний депутат, позафракційний;
ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК, міністр фінансів України (2016-2018), секретар Ради національної безпеки і оборони України (2019);
ІРИНА ГЕРАЩЕНКО, співголова фракції "Європейська Солідарність";
ІВАН КРУЛЬКО, народний депутат, Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина";
ОЛЕГ ВОЛОШИН, народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя";
СЕРГІЙ РАХМАНІН, народний депутат, "ГОЛОС";
ВІКТОР ЧУМАК, виконувач обов'язків Генерального прокурора України (2020);
СЕРГІЙ ФУРСА, заступник директора Dragon Capital;
СЕРГІЙ ЩЕРБИНА, головний редактор інтернет-видання "РБК-Україна";
КОБА НАКОПІЯ, депутат парламенту Грузії від партії "Єдиний національний рух";
РОМАН ШЛЕЙНОВ, регіональний редактор OCCRP, журналіст інтернет-видання журналістських розслідувань "Важливі події";
АННА БАБІНЕЦЬ, головний редактор агентства журналістських розслідувань "Слідство.Інфо".
ТАКОЖ МИ ЗАПРОСИЛИ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ДИСКУСІЇ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ВІД ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ". ТА, НА ЖАЛЬ, ВІДПОВІДІ ВІД НИХ ПОКИ НЕ ОТРИМАЛИ.
Вони говорять, а вирішує народ. Трансляція: https://youtu.be/N6JD31DU6sg