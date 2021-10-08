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"Скринька Пандори Зеленського": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять офшори президента і кому вигідне звільнення Разумкова

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"Скринька Пандори Зеленського": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять офшори президента і кому вигідне звільнення Разумкова
У п'ятницю, 8 жовтня, о 21:00 у прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять трагедію Бабиного Яру, офшори Зеленського і "Кварталу 95": чи має Президент надати пояснення, а також що має статися, щоб Міхеіл Саакашвілі вийшов на свободу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Про річницю жахливої трагедії Бабиного Яру, арешт Міхеіла Саакашвілі, звільнення Дмитра Разумкова та про мільйони на офшорних рахунках Зеленського і "Кварталу 95" – поговоримо в "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п'ятниці о 21:00.

Гості студії:
ДМИТРО РАЗУМКОВ, народний депутат, позафракційний;
ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК, міністр фінансів України (2016-2018), секретар Ради національної безпеки і оборони України (2019);
ІРИНА ГЕРАЩЕНКО, співголова фракції "Європейська Солідарність";
ІВАН КРУЛЬКО, народний депутат, Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина";
ОЛЕГ ВОЛОШИН, народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя";
СЕРГІЙ РАХМАНІН, народний депутат, "ГОЛОС";
ВІКТОР ЧУМАК, виконувач обов'язків Генерального прокурора України (2020);
СЕРГІЙ ФУРСА, заступник директора Dragon Capital;
СЕРГІЙ ЩЕРБИНА, головний редактор інтернет-видання "РБК-Україна";
КОБА НАКОПІЯ, депутат парламенту Грузії від партії "Єдиний національний рух";
РОМАН ШЛЕЙНОВ, регіональний редактор OCCRP, журналіст інтернет-видання журналістських розслідувань "Важливі події";
АННА БАБІНЕЦЬ, головний редактор агентства журналістських розслідувань "Слідство.Інфо".

ТАКОЖ МИ ЗАПРОСИЛИ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ДИСКУСІЇ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ВІД ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ". ТА, НА ЖАЛЬ, ВІДПОВІДІ ВІД НИХ ПОКИ НЕ ОТРИМАЛИ.

Вони говорять, а вирішує народ. Трансляція: https://youtu.be/N6JD31DU6sg

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Убийство полякова зебилоидами - это ящик Пандоры похлеще отставки разумкова
  • Ан Мур
    просто цікаво: який буде розподіл часу на всі заявлені проблеми... Бо вчора олігархічний Г+Г весь свій час присвятив трагедії Бабиного Яру, не згадавши жодної іншої загальнодержавної проблеми. Так само зробив інший олігархічний ІСТV в понеділок (з чого я засумнівався, що Пінкуч - олігарх, який підтримує рудиківське крилов Голосі..., чи не устіновське?)
  • Ан Мур
    ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова - 08.10.2021, початок о 19-45 на телеканалі Еспресо та https://www.youtube.com/watch?v=X1EAHvbdv9M на ютуб-каналі 5-го телеканалу
    Ведучий і гості програми обговорять найголовніші теми тижня
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