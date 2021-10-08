"За#бало", - активісти анонсували автопробіг до Зеленського в Конча-Заспу 10 жовтня

У неділю, 10 жовтня активісти мають намір провести "автомарш розгніваних громадян" у Конча-Заспу. Учасники збираються о 17:00 на парковці ТРЦ "Магеллан", за адресою пр. Академіка Глушкова, 13Б.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заходу в соціальній мережі "Фейсбук".

"Банкова продовжує узурпацію влади. Політичне керівництво країни саботує розслідування "Вагнерґейту". Влада бреше нам про офшори Зеленського. Коломойський повертає свій вплив, а країну ведуть до геополітичного розвороту на Схід. Вас теж це все за... довбало? Тоді долучайтеся до протесту! В неділю ми влаштуємо автопробіг до Зеленського в Конча-Заспу.

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Нехай влада не думає, що ми просто "схаваємо" все, що вона просуває. За все буде відповідальність - ми з вами про це подбаємо. Беріть машину, друзів та долучайтеся до автомаршу - відвідаємо президента. Якщо не маєте власного авто, приходьте - транспорт знайдемо. Запрошуємо всі патріотичні сили та організації долучитися до акції. Максимальна кількість символіки від партії чи організації - до 3 прапорів. Національна символіка вітається в необмеженій кількості", - йдеться в повідомленні.

Місце збору учасників автопробігу: парковка ТРЦ "Магеллан" (ст. Метро "Теремки", пр. Академіка Глушкова, 13Б), 10 жовтня, 17-00.