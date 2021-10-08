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"Плакатиму лише за "слугами народу": Третьякова не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова. СКРИНШОТ

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"Слуга народу" Галина Третьякова не шкодує про свої слова щодо смерті нардепа Антона Полякова.

Скриншот у Facebook опублікував нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"І не звертайтеся до моєї гуманітарної сутності. Я з ним у зв'язку не перебувала. А плакати буду лише за "слугами народу", - йдеться в повідомленні Третьякової.

Плакатиму лише за слугами народу: Третьякова не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова 01

Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення.

Також "Слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Шимус
    завяжите ей сиськи на спине
  • Amber
    Цю тварюку потрібно гнати із ВР , так як вона психічнохвора хвойда !
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а мы хотим сочувствия к погибшим на фронте?
    суки, совсем зажрались и возомнили себя полубогами !!!
    мне глубоко наплевать на ее гуманитарий или климакторий... но она ведь даже не женщина... ибо там нет нет элементарных азов - доброты, жалости, нежности, порядочности, понимания и уважения к горю...
    эта торба с овном, которую занесли на теплое место такие же обделенные умом...
    слепо-глухо-гунявые ненажерливые желудки с загребущими руками и с отсутствием даже инстинктов - вот вам ваши слуги...слуги уродов...(73%..я думаю вы их достойны !!!)
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