"Плакатиму лише за "слугами народу": Третьякова не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова. СКРИНШОТ

"Слуга народу" Галина Третьякова не шкодує про свої слова щодо смерті нардепа Антона Полякова.

Скриншот у Facebook опублікував нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"І не звертайтеся до моєї гуманітарної сутності. Я з ним у зв'язку не перебувала. А плакати буду лише за "слугами народу", - йдеться в повідомленні Третьякової.

Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення.

Також "Слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.