"Плакатиму лише за "слугами народу": Третьякова не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова. СКРИНШОТ
Скриншот у Facebook опублікував нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
"І не звертайтеся до моєї гуманітарної сутності. Я з ним у зв'язку не перебувала. А плакати буду лише за "слугами народу", - йдеться в повідомленні Третьякової.
Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення.
Також "Слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.