222 "слуги народу" "за", один "проти", шість не голосували: результати голосування за призначення Стефанчука спікером ВР по фракціях
222 голоси "за" дали представники фракції "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ.
Крім того "за" проголосували 15 нардепів із групи "За майбутнє", 18 - з групи "Довіра" і 6 позафракційних депутатів.
Водночас, фракції "ЄС", ОПЗЖ, "Батьківщина" і "Голос" не дали жодного голосу "за". Представники цих фракцій в основному утрималися або не голосували.
Також троє нардепів, а саме: Артем Дмитрук ("Слуга народу"), Сергій Власенко ("Батьківщина") і Євген Шевченко (позафракційний), - проголосували "проти".
Зазначимо, що 6 нардепів "Слуги народу" з якихось причин не голосували (Данило Гетманцев, Оксана Дмитрієва, Володимир Козак, Михайло Крячко, Василь Мокан і Роман Соха), ще 15 - були відсутні на засіданні.
Нагадаємо, 8 жовтня Рада призначила Стефанчука спікером парламенту.