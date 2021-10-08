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Командування військ РФ продовжує підготовку найманців, використовуючи фейки росЗМІ про неминучість масштабного збройного конфлікту між Україною і РФ

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Командування військ РФ продовжує підготовку найманців, використовуючи фейки росЗМІ про неминучість масштабного збройного конфлікту між Україною і РФ
Командування окупаційних військ РФ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях продовжує організовувати оперативну і бойову підготовку використовуючи фейкову інформацію російських ЗМІ про нібито неминучість масштабного збройного конфлікту між Україною і РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони в Facebook.

За даними української розвідки, штаби з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК розробляють (уточнюють) плани приведення підрозділів у вищі ступені бойової готовності, проведення тренувань щодо розгортання елементів системи управління та логістичного забезпечення.

"Зокрема, такий підхід окупанти застосували при підготовці чергового етапу зборів з військовозобов'язаними запасу (передбачається 11-15 жовтня 2021)", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Morar Anatolii
    А в чому фейк? Вони заздалегідь нас попереджують, що будуть атакувати.
  • Дмитрий Ч
    Вони не нас попереджують! Їм це ні до чього, вони морально готують своє населення до цього, до того ж демонструючі, что саме дії України роблять цю войну неминучою, а не вони самі!
    А нам потрібно не класти болт на такі заяви, називаючі їх фейками, а ущильнювати власну оборону вкладатися в розвиток ВСУ
  • Игорь Бех
    ВСем олигархам нужна расия. Это единствееный оплот их системы. Не станет расии - не станет их. Они потологические враги страны. ПРедадут в любой момент. И это касается всех их. Включая тех,кто маскируется под патриотов.
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