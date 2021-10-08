Командування військ РФ продовжує підготовку найманців, використовуючи фейки росЗМІ про неминучість масштабного збройного конфлікту між Україною і РФ

Командування окупаційних військ РФ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях продовжує організовувати оперативну і бойову підготовку використовуючи фейкову інформацію російських ЗМІ про нібито неминучість масштабного збройного конфлікту між Україною і РФ.