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До останнього "слуги народу" не дають відповідь щодо участі в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", - главред Тарасова

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До останнього "слуги народу" не дають відповідь щодо участі в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", - главред Тарасова
Все ще невідомо, чи будуть "слуги народу" брати участь у сьогоднішньому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". Редактори програми почали запрошувати представників влади на ефір ще у вівторок, 5 жовтня, однак вранці в п'ятницю, у день виходу програми, від "слуг" все ще немає чіткої відповіді: хто буде і чи буде?

"У вівторок, 5 жовтня, ми вже точно знали, що будемо робити тему Pandora Papers. Цього ж дня ми почали запрошувати гостей, зокрема й депутатів від партії "Слуга народу". У четвер, 7 жовтня, після відставки спікера Верховної Ради, ми вирішили робити цю тему другим блоком і також покликали депутатів від "Слуги народу". На обидві теми в "Слузі народу" нам сказали, що подумають, хто може бути спікером від них, і повернуться з відповіддю. Наразі партія так і не підтвердила участь жодного свого депутата. Ми все ще чекаємо їхню відповідь. Хоча зазвичай у четвер ввечері ми вже завжди знаємо приблизний остаточний список гостей", – пояснила головний редактор "Свободи слова Савіка Шустера" Дар'я Тарасова, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, минулої п'ятниці влада бойкотувала "Свободу слова Савіка Шустера". Ефір не відвідав жоден депутат "Слуги народу", окрім Дмитра Разумкова. Від них були отримані відмови.

На такі дії відреагували Міхеїл Саакашвілі та Юлія Тимошенко. Вони назвали бойкот наступом на свободу слова в Україні.

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"Я хочу попередити: мрії про розправу з вами – вже реальність. Почнеться спроба ліквідувати програму "Свобода слова Савіка Шустера" і Вас особисто знову прибрати з України", – сказала Юлія Тимошенко Савіку Шустеру.

Сьогоднішню програму буде присвячено головним темам тижня: трагедії Бабиного Яру, офшорам Зеленського і "Кварталу 95", арешту Саакашвілі та звільненню Разумкова. Старт прямого ефіру на телеканалах "Україна" та "Україна 24" о 21:00! Основні гості запрошені, очікується чітка відповідь лише від "слуг народу".

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Топ коментарі

  • Олег Беляков 1ee72182
    ой а что такое? Олигарх Ахметов на Зеленского обиделся? Потому Шустер начал острые для Зели темы поднимат и перестанет теперь анус Зеле вылизывать?

    мм.. с чего бы это))
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    агрохимия был обос...цан у Савика недавно, вот и боятся быть обос...раными прилюдно. одно дело в стае кнопки нажимать а другое лично на вопросы о залетах отвечать....
  • Мистер Икс 00711c20
    Не ходить к Савику глупо ,себе дороже получится ..
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