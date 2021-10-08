На потреби армії бракує 7,1 млрд грн, - заступник голови Міноборони Носов

На потреби армії Міністерству оборони України на сьогодні бракує 7,1 млрд грн.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив заступник міністра оборони Олександр Носов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Щодо грошової винагороди за вересень місяць, вона виплачена на 100%. Щодо нагороди за участь у бойових діях у зоні виконання (завдань в районі Операції. – Ред.) Об’єднаних сил, вона виконана повністю за серпень. На сьогодні ми маємо заборгованість з виплати одноразових винагород у розмірі 2 млрд 100 млн грн. Ми повністю це виплатимо у випадку, якщо нам буде внесено зміни в проєкт закону про зміни до бюджету за 2021 рік. Тому що в цілому у нас є нестача в грошах в Міністерстві оборони в обсязі 7,1 млрд грн", - сказав Носов.

Він наголосив, що для оплати винагород військовим оборонному відомству доводиться забирати гроші з інших напрямків.

"Для того, щоб виплачувати винагороду всім військовослужбовцям, в тому числі одноразові виплати. Ми зараз йдемо на те, що економимо гроші на закупівлі пального і на виплати премій вищому керівному складу Міністерства оборони", - зауважив представник МОУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наказ про підвищення виплат бійцям на передовій вийшов пізніше за проєкт бюджету-2021, довелося перерозподіляти кошти, утворилася заборгованість, - заступник міністра оборони Носов. ВIДЕО

Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич 16 вересня заявив, що у проєкті бюджету на 2022 рік запланований рекордний обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України - 5,95% від ВВП. Зокрема, буде суттєво збільшено фінансування програм розвитку озброєння та військової техніки, грошового забезпечення військовослужбовців, будівництва житла для військових.