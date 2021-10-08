Мецгеру повідомлено про нову підозру у справі про напад на журналістів "Схем", - прокуратура

Прокуратура повідомила про нову підозру відстороненому очільнику "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру у справі про напад на журналістів програми "Схеми".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 8 жовтня 2021 року повідомлено про нову підозру одному з керівників державного банку в межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми". Вказаній особі інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне утримання людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 КК України)", - сказано в повідомленні.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Слідчі і процесуальні дії в кримінальному провадженні тривають.

Досудове розслідування здійснюється Голосіївським управлінням поліції ГУ НП в м.Києві.

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Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

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