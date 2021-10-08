СБУ спіймала чиновника в Житомирі на махінаціях з тендерами. Сума збитків - понад 3 млн грн
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За наявною інформацією, зловмисник тричі за рік переглядав угоду з підприємством, яке виграло тендер на постачання електроенергії очолюваному ним депо. І щоразу ціна на електроенергію для міського електротранспорту зростала. У середньому - на 10 відсотків, порівняно з попередньою.
Такі дії чиновника суперечать чинному законодавству про публічні закупівлі.
Перевірка, проведена фахівцями Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області, підтвердила, що ця оборудка завдала бюджету Житомира збитків на понад 3 мільйони гривень.
Наразі керівнику комунального підприємства, відповідальному за укладання договорів, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для виявлення та покарання всіх причетних осіб.
Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБ України у Житомирській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури.