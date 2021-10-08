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СБУ спіймала чиновника в Житомирі на махінаціях з тендерами. Сума збитків - понад 3 млн грн

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СБУ спіймала чиновника в Житомирі на махінаціях з тендерами. Сума збитків - понад 3 млн грн
Служба безпеки України викрила керівника комунального підприємства "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" у постійних порушеннях тендерного законодавства. Через недбалість чиновника міський бюджет зазнав збитків на більш ніж 3 мільйони гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За наявною інформацією, зловмисник тричі за рік переглядав угоду з підприємством, яке виграло тендер на постачання електроенергії очолюваному ним депо. І щоразу ціна на електроенергію для міського електротранспорту зростала. У середньому - на 10 відсотків, порівняно з попередньою.

Такі дії чиновника суперечать чинному законодавству про публічні закупівлі.

Перевірка, проведена фахівцями Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області, підтвердила, що ця оборудка завдала бюджету Житомира збитків на понад 3 мільйони гривень.

Наразі керівнику комунального підприємства, відповідальному за укладання договорів, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для виявлення та покарання всіх причетних осіб.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБ України у Житомирській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    3 млн гр 😀😀😀???

    вот чем занято СБУ
    А 60 млн долларов денег налогоплательщика , выданных под липовые документы фирме из ДНР , СБУ не интересуют ?
  • Eugen Mk
    Ойойой, да неужели! Три миллиона аж? А что там нащщёт 60 лимонов в долларах кредита в ордло?
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Зелене бидло думає ,що все зійде з рук, хряк янукович ,свого часу був впевнений ,що йому все по шарабану- чим закінчив всі знають. Зелень закінчить гірше януковича.
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