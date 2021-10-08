Євробачення-2022 пройде у травні в італійському місті Турин

66-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення 2022" пройде в італійському місті Турин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це йдеться на сайті організаторів заходу.

Всього в конкурсі брали участь 16 італійських міст.

Відомо, що фінал конкурсу відбудеться 14 травня в PalaOlimpico, а півфінали заплановані на 10 і 12 травня.

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Турин - третє італійське місто, де проходитиме конкурс. Раніше "Євробачення" проходило в Неаполі (1961) і Римі (1991).

У 2021 році "Євробачення" проходило в Роттердамі (Нідерланди). Переможцями конкурсу стали представники Італії - рок-група Måneskin. За правилами "Євробачення", наступний конкурс проходить у країні, чиї представники перемогли на конкурсі.