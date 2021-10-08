Саміт НАТО, де планують підтвердити майбутнє членство України в Альянсі, відбудеться 29-30 червня

Саміт глав держав і урядів країн-членів Організації Північно-Атлантичного договору відбудеться в Мадриді 29-30 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в п'ятницю під час візиту в Мадрид заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Я радий, що зараз ми можемо підтвердити, що саміт у Мадриді відбудеться 29-30 червня", - сказав генсек НАТО.

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Як повідомлялося раніше, на саміті НАТО в Мадриді наступного року союзники планують підтвердити незмінну підтримку України і Грузії та рішення про їхнє майбутнє членство в Альянсі.