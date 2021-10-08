Розглядається декілька версій смерті нардепа Полякова: хронічне захворювання і отруєння, - начальник поліції Києва Вигівський

Правоохоронці розглядають декілька версій смерті народного депутата Антона Полякова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції в м.Києві Іван Вигівський.

"Висунуто декілька версій. Це хронічне захворювання Полякова, яке могло привести до смерті. А також отруєння невідомою речовиною: як самостійно, так і невідомою особою", - заявив він.

За словами Вигівського, у правоохоронців є попереднє свідоцтво про смерть від лікарів.

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"Згідно з яким причиною смерті Полякова є гостра коронарна недостатність, гостра хронічна ішемічна хвороба серця. Призначено судово-медичну експертизу трупа і судово-трасологічну експертизу крові, сечі і зразків органів трупа Полякова з метою виявлення токсичних, отруйних, наркотичних, психотропних і медичних речовин" , - додав він.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.