"Слуга народу" збереться на з'їзд у листопаді: заплановано створення нового органу - президії політради, - Корнієнко

Керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не планує складати з себе повноваження у разі обрання першим віцеспікером Верховної Ради.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у ВР.

Відповідаючи на питання, чи тримається він за посаду, політик заявив: "Я поки бачив мало людей, які хотіли б розділити зі мною такі принади роботи глави партії, як ходіння в НАЗК, під трьома кримінальними справами все життя, тому що у нас через недосконалість законодавства будь-який платіж з неправильно написаними реквізитами - це кримінальна відповідальність глави партії".

Нардеп також розповів, що на листопад заплановано з'їзд партії "СН", на якому планують створити новий орган - президію політичної ради, який буде "працювати оперативно".

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