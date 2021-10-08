З 18 жовтня у Львові посилюються карантинні обмеження, - Садовий
Про це в Телеграм повідомив львівський міський голова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"Рішення комісії з надзвичайних ситуацій: з 18 жовтня школярі 5-11 класів, а також позашкільної освіти та дозвілля переходять на тижневе дистанційне навчання. Після цього тиждень канікул. Таким чином маємо намір перервати ланцюжок захворювання", - написав Садовий.
Він зазначив, що у місті також призупиняються планові госпіталізації та операції в лікарнях. "Повинні резервувати місця для хворих на COVID-19", - пояснив мер.
Львів'янам також рекомендується обмежити проведення масових розважальних заходів.
"Щодо ринків, закладів харчування, магазинів та іншого бізнесу. Зараз комісія ще напрацьовує такі рекомендації. Нам важливо, щоб рішення було виваженим і не зашкодило людям. Наступне засідання комісії проведемо на наступному тижні", - додав Садовий.