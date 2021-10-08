Саакашвілі схуд на 12 кг за 8 днів голодування в тюрмі, - адвокат
Про це повідомив сьогодні журналістам його адвокат Бека Басілая, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Візуально, якщо на нього подивитися, видно, що людина схудла. Наскільки я знаю, схуд приблизно на 12 кілограмів. З кожним днем стан його здоров'я почне поступово погіршуватися, якщо вже не погіршився. Морально він бадьорий", - сказав Басілая після відвідання Саакашвілі в руставській в'язниці №12.
За інформацією адвоката, Саакашвілі як і раніше позбавлений права на телефонні дзвінки - це обмеження з боку прокуратури Басілая вважає незаконним.
"У нього дійсно вже є телевізор, також принесли додатковий матрац", - зазначив адвокат.
За його інформацією, в понеділок з Саакашвілі зможуть зустрітися його батьки і діти. Напередодні адміністрація в'язниці не дозволила відвідання навіть матері експрезидента Гіулі Аласанії.
Сьогодні батько Міхеіла Саакашвілі - Ніколоз Саакашвілі, звернувся до сина через соціальні мережі і закликав його припинити голодування.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.