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Верховний Суд попросив КСУ перевірити конституційність судової реформи

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Верховний Суд попросив КСУ перевірити конституційність судової реформи
Пленум Верховного Суду ухвалив звернення до Конституційного Суду про перевірку відповідності Конституції норм закону про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.

Відповідне рішення було прийнято у Верховному Суді сьогодні, 8 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

За звернення до КСУ проголосували 129 учасників пленуму, проти - 15.

"Рішення прийнято. Давайте побажаємо Конституційному суду успіхів у розгляді нашого подання", - сказала голова Верховного Суду, що подала сьогодні у відставку, Валентина Данішевська, яка теж віддала голос "за".

"Всі ці 129 осіб отримують від нас, громадян, свій непочесний знак із трьома головними атрибутами нечесних суддів - золотим авто, купою сумнівного бабла і пляшками алкоголю, після якого вони люблять сідати за кермо і влаштовувати п'яні ДТП", - зазначається на сторінці Центру протидії корупції (ЦПК).

У ЦПК зазначили, що судді Верховного Суду виступають проти:

- відсторонення членів ВРП, які за висновком Етичної ради не відповідають критеріям доброчесності;

- оцінювання членів ВРП, які є суддями і раніше проходили кваліфікаційне оцінювання;

- звільнення діючих членів Вищої ради правосуддя;

- порядку прийняття рішень Етичною радою.

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"У Верховному Суді є кілька впливових суддівських груп, які фактично керують всією системою. Вони роками призначали своїх людей у ВРП і таким чином контролювали систему. Створення Етичної ради для них означає втрату контролю щодо призначення членів ВРП, а отже неможливість впливати на кар'єру лояльних суддів і карати нелояльних. Схоже, без змін у закон про судову реформу, суддівська мафія не дасть провести реформу. Крім того, у деяких суддів примітивні інтереси піти у відставку, і для цього їм потрібна ця ВРП, яка працює", - зазначила експертка Центру протидії корупції Галина Чижик.

"Ці 129 осіб, що бажають зберегти при владі судову мафію, яка й надалі відмазуватиме їх від покарання за п'яні аварії і сумнівні статки, і при цьому ще й зберігатиме величезну пенсію за наші податки. Ми дякуємо тим 15 суддям, які голосували проти подання. Тільки 15 осіб з Верховного Суду гідні називатися суддями", - зазначили в ЦПК.

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    похоже, судей нужно будет топить в Днепре.. иначе мы судебную мафию и круговую поруку не поломаем..
  • Светлана Науменко
    И вешать на киевских каштанах.
  • Светлана Науменко
    Просить США и ЕС ввести санкции против судейской мафии - запретить въезд им и членам их семей в цивилизованные страны, арестовать счета в банках и недвижимость. А то наживаются в Украине, а отдыхают в своих роскошных поместьях и лечатся на ворованные деньги заграницей.
    Нужно поступать с ними - как с мафией
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