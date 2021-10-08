Громадянин ЄС намагався вивезти до Ірландії 0,5 кг кокаїну в коробці з желейними цукерками, - Київська митниця. ФОТОрепортаж
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Київські митники спільно з СБУ та прикордонниками зафіксували спробу переміщення кокаїну юним громадянином однієї з європейських країн, який відлітав через аеропорт "Бориспіль" в Ірландію.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Державної митної служби.
Керуючись оперативною інформацією, митники провели огляд багажу і особистих речей одного з авіапасажирів рейсу "Київ-Дублін". Сховок з небезпечною речовиною було виявлено в дорожній валізі пасажира серед особистих речей.
"Прозорий пакет з пресованою речовиною білого кольору був у невеликій круглій подарунковій коробці під різнокольоровими желейними цукерками популярного українського бренду", - йдеться в повідомленні.
За допомогою експресаналізатора митники встановили, що виявлена речовина - кокаїн вагою 0,5 кг, вартістю понад 2 млн грн.