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Білоруські прикордонники обстріляли польських солдатів

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Білоруські прикордонники обстріляли польських солдатів
Напередодні ввечері білоруські прикордонники обстріляли польських солдатів, які патрулювали кордон. Ніхто не постраждав. Імовірно, стріляли холостими.

Про це заявила прессекретар Прикордонної служби Польської Республіки Анна Михальська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

"Патруль білоруської служби стріляв у напрямку солдатів Польського війська, які разом з прикордонниками патрулюють кордон. Ймовірно, білоруський солдат використовував холості патрони, ніхто не постраждав. Можливо, цей постріл свідомо був спрямований не в ціль. Таких провокацій ми бачимо все більше", - розповіла вона.

Також польські прикордонники повідомили про 523 спроби незаконного перетину кордону 7 жовтня. Вони затримали 35 нелегальних іммігрантів, громадян Іраку. Решті спроб вдалося запобігти.

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З серпня прикордонна охорона зірвала близько 15 000 спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Безнаказонность ведет к вседозволенности. Но в ЕС и США этого не понимают
  • Александр Лихошва
    Мир опять на кануне грандиозного шухера
    психи у власти , процветания и мира не жди
  • Igor L
    Ця подія показує що в планах путіна є напад на Польщу, отже ЗСУ потрібно готуватись до війни з путіним і на території Польщі.
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