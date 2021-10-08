Білоруські прикордонники обстріляли польських солдатів
Про це заявила прессекретар Прикордонної служби Польської Республіки Анна Михальська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".
"Патруль білоруської служби стріляв у напрямку солдатів Польського війська, які разом з прикордонниками патрулюють кордон. Ймовірно, білоруський солдат використовував холості патрони, ніхто не постраждав. Можливо, цей постріл свідомо був спрямований не в ціль. Таких провокацій ми бачимо все більше", - розповіла вона.
Також польські прикордонники повідомили про 523 спроби незаконного перетину кордону 7 жовтня. Вони затримали 35 нелегальних іммігрантів, громадян Іраку. Решті спроб вдалося запобігти.
З серпня прикордонна охорона зірвала близько 15 000 спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону.