На утримання "слуг народу" з бюджету щороку йде 345 млн грн, - Корнієнко

Государственное финансирование является основным источником денег для партии, взносов "слуги" сейчас получают мало.

Про це керівник партії Олександр Корнієнко розповів в інтерв’ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми мало внесків зараз беремо. Коли вони величезні, людям неможливо це пояснити. За п’ять років витратили 1 млрд держгрошей. Людям треба показати, що це було", - зазначив Корнієнко.

За його словами, система партійних внесків, на кшталт американської, в Україні не працює.

"В нас всі вважають, що партію спонсорує олігарх. Люди і навіть місцеві депутати зі здивуванням дізнаються, що це держфінансування. Приїжджають до Києва і говорять: "А що це у вас "Парковий" олігарх зробив? А ми їм - відкрийте звіт НАЗК", - розповів нардеп.

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"У людей немає культури. В нас же не розповідають у школі, що таке НАЗК і як воно працює", - додав він.

За словами Корнієнка, в апараті партії наразі працюють 80 людей, але здебільшого це фінансові контролери та медійники.

"Апарат великий, людей 80. Але чверть - 20 з них - це фінансові контролери, які контролюють фінанси партії по всій Україні, в нас 24 юрособи. Тому що інакше ми не зможемо витримувати жорсткі вимоги НАЗК і в нас заберуть держфінансування. 30 людей - це медійники. Безпосередньо партбудівництом займаються 10-15 осіб. Вони їздять, проводять, збирають, дають фідбеки тощо. Це все управлінці, не депутати", - зазначив керівник "Слуги народу".

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