Українського воїна поранено внаслідок обстрілу військами РФ на Донбасі, від початку доби 6 порушень режиму "тиші", - штаб ООС
Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, війська РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Золотого-4, використовуючи ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.
Поблизу Троїцького війська застосовували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
В районі Майорська ворожі збройні формування вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
У напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Кримського найманці РФ вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
А біля Причепилівки війська РФ здійснили обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - тяжкий.