"Не наші повноваження змінювати закон. Нам він не подобається? Ну, вибачте", - суддя Ткачук про дії Верховного Суду щодо судової реформи

Звернення Верховного Суду в КСУ щодо перевірки конституційності судової реформи виходить за межі повноважень і може створити перешкоди не тільки для реалізації положень чинного Закону "Про Вищу раду правосуддя", а й стати перешкодою для подальшого функціонування ВРП.

Про це сьогодні у Верховному Суді заявив суддя Олег Ткачук, який не голосував за звернення до КСУ щодо перевірки конституційності судової реформи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції (ЦПК).

"Приємно, що з-поміж суддів Верховного суду знайшлись ті, хто пішли проти течії. Ті, хто мають здоровий глузд. Ті, хто називають речі своїми іменами. Шкода, що таких всього 15, але наша повага за гідну позицію", - сказано в повідомленні ЦПК.

"Мені взагалі незрозуміле намагання окремих колег слізьми виплакати, випросити зміни Закону, який набрав чинності. Повернути річку в інший бік, примусити законодавця ухвалити рішення, яке б було таким, що найперше підходило б нам, не вийде і це не наше завдання. Не наші повноваження міняти закон. Не потрібно принижувати Верховний Суд і суддівську незалежність такими діями.

Намагання десь про щось домовитися пахнуть совєтським підходом, коли народні дєпутати викликалися до Москви підняти руки, а не приймати спільні рішення. Такий підхід у судовій владі України свідчать про нерозуміння самого принципу поділу влад, про нерозуміння свого призначення в державі. Ми маємо демонструвати незалежність. Діяти незалежно. Бути арбітром у кожному і будь-якому спорі. А що нам зараз пропонують? Уявіть собі що до нас в засідання чи на Пленум прийшов Голова Уряду і попросив скасувати наші судові рішення щодо дій Кабінету Міністрів чи якогось Міністерства. Таке ж просто неможливо собі уявити. То чому ж тоді нормальним вважаємо наші походи протягом останніх тижнів по усіх можливих інстанціях з проханням скасувати закон. Ми що демонструємо власну нездатність читати закон? Чи хочемо показати залежність?

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Закон чітко розписав процедуру. Нам такий закон не подобається? Ну, вибачте. Ми - раби закону. Ми вважаємо, що закон не відповідає Конституції і порушує права. Назвіть приклад того випадку, коли цей даний закон вже порушив чиєсь право, а суд не може його поновити. Немає такого прикладу", - зазначив Ткачук.

Він підкреслив, що "прийняття запропонованого проєкту постанови Пленуму виходить за межі повноважень і суперечить способу реалізації повноважень Верховного Суду, як вищого суду в державі, передбачених Конституцією та законами України".

"У сукупності із потенційно можливим невиваженим рішенням Ради суддів, ухвалення Постанови Пленуму у запропонованій редакції може створити перешкоди не тільки для реалізації положень діючого Закону "Про вищу раду правосуддя", але й може стати перепоною для подальшого функціонування ВРП, стане викликом законодавчій владі і тій частині суспільства, які підтримують подібні законодавчі устремління.

Це не та місія, яку покладено на Верховний Суд. Верховний Суд не повинен стати гальмом у питаннях вдосконалення діяльності органів, що забезпечують функціонування судової влади. Суд взагалі створений для того, щоб сприяти змінам у житті на краще, а не протиставляти себе суспільним очікуванням", - резюмував Ткачук.

Інтерв'ю з Олегом Ткачуком вийде на Цензор.НЕТ наступного тижня.