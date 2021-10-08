Законопроєкт про олігархів порушує відразу 19 статей Конституції, - експерт

Законопроєкт про олігархів прямо порушує відразу 19 статей Конституції України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екснардепа Геннадія Москаля.

"Я нарахував порушення 19 статтей Конституції України. Наприклад, стаття 24 Конституції говорить: усі рівні перед законом, але ні в кого не може бути обмежень і ні у кого привілеїв. І по тому, і з того, і в тому числі за майновим станом не може бути дискримінації. Задіюйте антимонопольне законодавство, вдосконалюйте фіскальну службу, але не робіть абсолютних дурниць", - заявив Москаль в ефірі телеканалу "Україна24".

Екснардеп зазначив, що незаконність проєкту закону очевидна всім фахівцям, документально підтверджено висновками експертно-правових управлінь.

"Негативний висновок експертно-правового управління. Негативний висновок юридичного управління. Негативний висновок уповноваженого з прав людини. Жодна країна світу такого закону не має", - додав Москаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головна мета закону про олігархів - це відібрати ЗМІ у приватного бізнесу, - Аслунд

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії і незважаючи на критику міжнародних експертів.

Читайте також: ОП визнав створення правової колізії при голосуванні за проєкт закону про олігархів

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Венеційська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня.

Після голосування виникла правова колізія: у фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який повинен визначати олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.

Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо подзвонив президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.