"Я не вірю в природну смерть Полякова. Немає довіри до правоохоронних органів під контролем Банкової", - Дубінський

Позафракційний народний депутат Олександр Дубінський не вірить у природну смерть свого колеги Антона Полякова.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Антону Полякову було лише 33 роки. Він був сповнений енергії і планів на майбутнє. Він був одним із тих, хто не боявся говорити і писати жорстку правду про справжнє обличчя нинішньої влади. Немає довіри до наших правоохоронних органів, які перебувають під безпосереднім впливом і контролем Банкової. Я не вірю у версію про "природну" смерть мого колеги по парламенту", - написав Дубінський.

Він зазначив, що Поляков був членом міжфракційного депутатського об'єднання "Дубина - слуга українського народу".

Читайте також: Напередодні Поляков вживав алкоголь зі знайомим Джамбулатовим, додому не хотів їхати через сварку зі Скороход, - поліція. ВIДЕО

"Одна з головних цілей цього депутатського об'єднання - справжнє розслідування і правосуддя в резонансних кримінальних справах. Але коли у владі тебе вважають "черговим ворогом", ти завжди можеш стати новою жертвою жорстокості і божевілля тих, хто насолоджується можливістю казково набивати свої кишені за рахунок українського народу", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.