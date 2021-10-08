Мецгер про розслідування "Схем": Брюховецький, який отримав кредит, не порушував закон, рештою має займатися СБУ

Кредит на купівлю ТЦ SkyMall був виданий компанії Брюховецького, яка пройшла перевірку служби безпеки "Укрексімбанку" і регулярно виплачує позику.

Про це пише у фейсбуці відсторонений після нападу на журналістів у його кабінеті глава правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином Мецгер відреагував на розслідування програми "Схеми". Журналісти з'ясували, що у бізнесмена Сергія Брюховецького, який купив ТЦ SkyMall в тому числі на отриманий в "Укрексімбанку" кредит, є частки в компаніях, які зареєстровані на окупованому Донбасі і платять "податки" окупантам.

"Служба Безпеки УкрЕксімбанку перевірила компанії, яким був наданий кредит. Ніяких порушень законодавства з боку власників компаній не було виявлено. Кредит не є проблемним (!), він належним чином обслуговується. Всі умови по сплаті процентів та тіла кредиту виконуються. Державний банк не зробив жодного порушення. У нас є всі документи та ми відкриті до будь-яких перевірок органів досудового слідства", - написав Мецгер.

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Він зазначив, що видачу кредиту Брюховецькому підтримали Кредитний комітет "Укрексімбанку", служба безпеки, правління і незалежна наглядова рада.

"Стосовно документів, які знайшли журналісти. Ці документи мають бути передані в СБУ та має бути проведене розслідування. Чи дійсно компанії працюють на непідконтрольній території? Чи дійсно вони сплачують там податки? Сподіваюсь розслідування буде швидким та суспільство дізнається правду", - додав Мецгер.

Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.