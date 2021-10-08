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Прокуратура хоче відправити Медведчука під арешт із заставою в 1 млрд грн

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Прокуратура хоче відправити Медведчука під арешт із заставою в 1 млрд грн
Прокуратура проситиме суд обрати запобіжний захід народному депутату України фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд грн.

Про це стало відомо під час спільного брифінгу голови СБУ Івана Баканова і генерального прокурора Ірини Венедіктової, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про запобіжний захід у рамках нової пред'явленої Медведчуку підозри у державній зраді і сприяння фінансуванню терористичних організацій.

"Якщо оцінювати все те, що ми почули, сукупність тих матеріалів, які є, я просила б безальтернативний варіант, у вигляді арешту", - сказав Баканов.

Генпрокурор Ірина Венедиктова уточнила, що "не можна за такою категорією справ іти безальтернативно".

"Тому прокуратура піде (до суду, – ред.) із клопотанням про тримання під вартою або заставою в 1 млрд грн", - сказала Венедіктова.

Дивіться також: Медведчуку повідомлено нову підозру про державну зраду і сприяння тероризму, - СБУ. ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 8 жовтня Медведчуку пред'явили нову підозру - в державній зраді (ст. 111 КК) і сприянні діяльності терористичної організації (ст. 258-3 ч.1 КК).

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • rock-n-roll
    Залог по статье за измену не предусмотрен законом.
  • Андерсен a4cbf7de
    Какой залог или домашний арест при статье измена Родине.. Он уже давно должен "греть" нары и жрать тюремную баланду в компании Рабиновича ( уголовника трижды под судом, сидел 7 лет реально), Кивы ( только за его последние "выступления" в поддержку страны агрессора), Шуфрич- мусорныйбак. и это только минимум кандидатов... ( хотя там еще десятка два "заслуженных рашен агентов")
  • Denis Romanov
    в доларах беріть, ідіоти! і не 1 млрд, а 10!!! ***** заплатить!
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