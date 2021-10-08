Окупанти помістили заступника голови Меджлісу Джеляла в психлікарню, - Полозов
Про це адвокат Микола Полозов повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ
За інформацією Полозова, Джеляла вивезли із СІЗО Сімферополя, де він утримувався останній місяць, і перемістили в 15-те відділення Кримської республіканської психіатричної лікарні № 1 ім. М.І. Балабана.
"Це відділення, де проводиться стаціонарна психолого-психіатрична експертиза щодо підслідних осіб, які утримуються під вартою. Раніше, Наріман Джелял відмовився проходити психіатричну експертизу, оскільки підстав для її призначення не було", - зазначив Полозов.
За його словами, відповідно до п. 3 ст. 196 КПК РФ, призначення та проведення експертизи обов'язкове, психічний або фізичний стан підозрюваного, обвинуваченого, коли виникає сумнів у його осудності або здатності самостійно захищати свої права та законні інтереси у кримінальному судочинстві.
"Більш повно цей термін "сумнів" розкриває п. 6 постанови Пленуму ВС РФ від 07.04.2011 р .:"До обставин, що викликають такі сумніви, можуть бути віднесені, наприклад, наявність даних про те, що особі в минулому надавалася психіатрична допомога (у неї діагностувався лікарями психічний розлад, їй надавалась амбулаторна психіатрична допомога, вона утримувалася в медичній організації, що надає психіатричну допомогу в стаціонарних умовах, визнавалася неосудною в іншій кримінальній справі, непридатною до військової служби за станом психічного здоров'я і т.п.), про знаходження її на навчанні в установі для осіб з затримкою або відставанням у психічному розвитку, про отримання нею в минулому черепно-мозкових травм, а також дивацтва у вчинках і висловлюваннях особи, які свідчать про можливу наявність психічного розладу, її власні висловлювання про зазнані нею болючі (психопатологічні) переживання і ін.
Я думаю кожному повинно бути очевидно, що Наріман Джелял під цей опис абсолютно не підходить. Таким чином, жодних підстав поміщати його в психіатричну лікарню немає", - зазначив адвокат.
За словами Полозова, в такому випадку ніяких інших причин винесення слідчим рішення про направлення Нарімана Джеляла на психіатричну експертизу, крім як застосування каральної практики, припустити неможливо.
"Це все є елементами комплексної каральної системи, спрямованої, в тому числі, на придушення волі слідчо-заарештованого і створення неприйнятних умов утримання", - говорить адвокат.
Після того, як стало відомо про місцезнаходження Нарімана Джеляла, його негайно відвідала адвокат Еміне Авамілєва.
Як з'ясувалося, Нарімана вивезли з СІЗО ще вчора. Сама психолого-психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів.
Стан здоров'я Нарімана нормальний. Він ще раз просив передати слова подяки за підтримку.
Безумовно, захист оскаржуватиме незаконне процесуальне рішення слідства про направлення Нарімана Джеляла в стаціонар психіатричної клініки.
Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.
4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуку, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.