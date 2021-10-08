Окупанти помістили заступника голови Меджлісу Джеляла в психлікарню, - Полозов

Незаконно арештованого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла вивезли із СІЗО Сімферополя, де він утримувався останній місяць, і помістили в психіатричну лікарню.

Про це адвокат Микола Полозов повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ

За інформацією Полозова, Джеляла вивезли із СІЗО Сімферополя, де він утримувався останній місяць, і перемістили в 15-те відділення Кримської республіканської психіатричної лікарні № 1 ім. М.І. Балабана.

"Це відділення, де проводиться стаціонарна психолого-психіатрична експертиза щодо підслідних осіб, які утримуються під вартою. Раніше, Наріман Джелял відмовився проходити психіатричну експертизу, оскільки підстав для її призначення не було", - зазначив Полозов.

За його словами, відповідно до п. 3 ст. 196 КПК РФ, призначення та проведення експертизи обов'язкове, психічний або фізичний стан підозрюваного, обвинуваченого, коли виникає сумнів у його осудності або здатності самостійно захищати свої права та законні інтереси у кримінальному судочинстві.

Також читайте: Президент ПАРЄ Дамс засудив переслідування кримських татар в окупованому Криму

"Більш повно цей термін "сумнів" розкриває п. 6 постанови Пленуму ВС РФ від 07.04.2011 р .:"До обставин, що викликають такі сумніви, можуть бути віднесені, наприклад, наявність даних про те, що особі в минулому надавалася психіатрична допомога (у неї діагностувався лікарями психічний розлад, їй надавалась амбулаторна психіатрична допомога, вона утримувалася в медичній організації, що надає психіатричну допомогу в стаціонарних умовах, визнавалася неосудною в іншій кримінальній справі, непридатною до військової служби за станом психічного здоров'я і т.п.), про знаходження її на навчанні в установі для осіб з затримкою або відставанням у психічному розвитку, про отримання нею в минулому черепно-мозкових травм, а також дивацтва у вчинках і висловлюваннях особи, які свідчать про можливу наявність психічного розладу, її власні висловлювання про зазнані нею болючі (психопатологічні) переживання і ін.

Я думаю кожному повинно бути очевидно, що Наріман Джелял під цей опис абсолютно не підходить. Таким чином, жодних підстав поміщати його в психіатричну лікарню немає", - зазначив адвокат.

За словами Полозова, в такому випадку ніяких інших причин винесення слідчим рішення про направлення Нарімана Джеляла на психіатричну експертизу, крім як застосування каральної практики, припустити неможливо.

"Це все є елементами комплексної каральної системи, спрямованої, в тому числі, на придушення волі слідчо-заарештованого і створення неприйнятних умов утримання", - говорить адвокат.

Після того, як стало відомо про місцезнаходження Нарімана Джеляла, його негайно відвідала адвокат Еміне Авамілєва.

Як з'ясувалося, Нарімана вивезли з СІЗО ще вчора. Сама психолого-психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів.

Стан здоров'я Нарімана нормальний. Він ще раз просив передати слова подяки за підтримку.

Також читайте: Місія США при ОБСЄ закликала РФ негайно звільнити Джеляла та інших кримських політв'язнів

Безумовно, захист оскаржуватиме незаконне процесуальне рішення слідства про направлення Нарімана Джеляла в стаціонар психіатричної клініки.

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуку, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.