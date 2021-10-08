У справі про напад на журналістів в "Укрексімбанку" повідомили третю підозру

Підозру отримав керівник служби безпеки банку Ігор Тельбізов. Саме він заламував руку оператору, коли у журналістів відбирали камери.

Про третю підозру повідомила Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"8 жовтня 2021 року у межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми", третій особі, а саме працівнику охорони банку, повідомлено про підозру за ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень", - сказано в повідомленні.

Імовірно, мова про керівника служби безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова. Він заламував руку оператору Олександру Мазуру.

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Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.